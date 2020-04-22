РФПИ ожидает в среду закрепление курса рубля в диапазоне 77-78 за доллар, говорится в комментарии.

Экспортные продажи в текущих условиях неспособны изменить общий тренд, они могут лишь несколько замедлить темпы снижения рубля вкупе с продажами валюты от ЦБ в рамках бюджетного правила и дополнительных объемов, привязанных к сделке по покупке акций Сбербанка, отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"До стабилизации нефтяного рынка риски в рубле будут смещены в сторону дальнейшего ослабления. Важным для краткосрочных перспектив рубля будет и поведение нерезидентов на рынке ОФЗ: до последнего времени там наблюдался приток средств, но в сложившихся условиях вряд ли он продолжится. Показательными в этом плане будут аукционы Минфина. В среду ожидаем закрепление курса рубля в диапазоне 77-78 за доллар", - пишет Д. Полевой.