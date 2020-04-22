Сохранять открытые позиции в акциях РФ в текущих условиях можно, но покупать новые бумаги пока не стоит - МКБ

Российские компании поочерёдно отказываются от выплаты дивидендов в текущем году или снижают их, что, как правило, может негативно восприниматься инвесторами. В такой ситуации можно сохранять открытые позиции, но новые покупать вряд ли пока стоит, говорится в комментарии Московского кредитного банка. В связи с падением цен на нефть российский рынок снизился непропорционально мало, но данное затишье довольно обманчиво.

"Нефть продолжает находиться в центре внимания инвесторов: котировки июньского контракта на сорт Brent вчера провалились на 23%, а сегодня утром - ещё на 17%. Рынок ждёт решительных действий со стороны ОПЕК+. В понедельник "звездой дня", несомненно, стала нефть WTI: цена ближайшего (майского) контракта, 20 апреля рухнула к концу дня на 306% до отрицательного значения $37, 63 за брр.", - пишет начальник инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба.

Многие СМИ пишут, что производители вынуждены платить покупателям за то, чтобы последние забрали у них нефть, которую негде хранить. "Естественно, не производители продавали эти фьючерсы, а как раз покупатели, которые задержались в бумагах и вовремя не "роллировали" майский контракт в июньский (им, как раз, точно негде хранить купленную нефть), - указывает В. Журба. - Однако, выводы для рынка нефти неутешительные: поскольку такая ситуация может повториться в любом следующем контракте, покупателей в ближайшие месяцы (до момента восстановления экономики) будет меньше. Возможно, ОПЕК+, как и другим производителям, стоит "расширить" и "углубить" недавнее соглашение о сокращении добычи".

Вторым вариантом "спасения" для нефти, по мнению эксперта, может стать более быстрый отказ от ряда ограничений, связанных с коронавирусом, и оперативный перезапуск экономики - на чём многие настаивают. Но здесь присутствует очевидный риск - возможность второй волны пандемии. Тем более, первая волна ещё не закончилась, уверен Валентин Журба.