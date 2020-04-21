Евро заметно снижается на ожиданиях неудовлетворительного для всех сторон исхода по итогам видеосаммита ЕС - Saxo Bank

Евро заметно снижается на ожиданиях неудовлетворительного для всех сторон исхода по итогам видеосаммита ЕС, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди.

По мнению эксперта, для этой недели самая явная опасность - это видеосаммит Европейского совета, намеченный на четверг. В его ожидании евро заметно снижается, так как рынок подозревает неудовлетворительный для всех сторон исход. Есть даже некоторый риск полного провала переговоров и настоящего экзистенциального кризиса в ЕС, причем на этот раз с куда более высокими ставками. Ангела Меркель вчера выступила на тему новых облигаций, которые выпускала бы Еврокомиссия и которые поддерживались бы доходами бюджета ЕС. Она указала, что солидарность желательна, но, по сообщению Reuters, участники конференции ХДС сказали, что она не считает общие облигации перспективным выбором для Евросоюза.

Тем временем заместитель премьер-министра Испании Кальвиньо предложил вместо займов пакет "грантов" для стран-членов на 1,5 трлн евро. "Их можно было бы финансировать за счет бессрочного долга, эмитируемого Евросоюзом, и распределять исходя из величины падения ВВП, а не абсолютных размеров экономики. - полагает эксперт Saxo Bank. - Это выглядит как общие облигации, хотя определение оставляет Германии и другим настроенным против обобщения странам возможность не использовать такое название. Так или иначе, ставки высоки, и от саммита нужно ждать не только подробностей вероятного соглашения, но и признаков политической солидарности".