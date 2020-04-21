BofA поднял оценку бумаг Полюса и Polymetal в 1,3 раза после пересмотра своих прогнозов цен на золото

(изменена редакция 3-го заголовка: не ожидания по стоимости, а целевая цена; добавлен 4-й абзац)

Bank of America (BofA) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) на 37% - с $70 до $96 за штуку и акций Polymetal (MOEX: POLY) на 33% - с 14,3 фунта стерлингов до 19 фунтов стерлингов за штуку после пересмотра своих прогнозов цен на золото, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для бумаг "Полюса" и Polymetal была подтверждена.

Как говорится в обзоре BofA, аналитики повысили прогноз по ценам на золото в текущем году на 5% - до $1695 за унцию и на 25% - до $2012 за унцию в 2021 году. Целевая цена на золото на горизонте 18 месяцев была повышена с $2000 до $3000 за унцию в свете слабости глобальной макроэкономики, в долгосрочной перспективе прогноз цен на металл был увеличен на 14% - до $1600 за унцию.

Целевая цена на горизонте 18 месяцев представляют собой уровень, которого золото теоретически может достичь. В модели оценки компаний-эмитентов BofA закладывает обычные прогнозные цены.

Эксперты инвестбанка отмечают "Полюс" и Polymetal среди своих фаворитов за счет роста прогнозов по стоимости золота. "Обе бумаги выигрывают от высоких цен на желтый металл и слабого рубля, а вспышка COVID-19 пока не затронула операционную деятельность компаний", - пишут эксперты.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Полюс - 96 (текущая цена - 77,7), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Полюс (для акций, цены в рублях) - 14400 (текущая цена - 11390), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Polymetal (для акций, цены в фунтах стерлингов) - 19 (текущая цена - 15,46), рекомендация - покупать.