ГК "ФИНАМ" позитивно оценивает финансовые результаты Lockheed Martin за 1кв 2020г

ГК "ФИНАМ" крайне позитивно оценивает финансовые результаты Lockheed Martin за первый квартал 2020г и продолжает ожидать их дальнейшего улучшения в долгосрочной перспективе, в частности, благодаря сохраняющемуся высокому спросу на истребители F-35 и ряду других правительственных программ, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Вадима Сысоева.

"Помимо этого, менеджмент компании по-прежнему оптимистично оценивает финансовые перспективы в 2020 году несмотря на распространение COVID-19. Мы по-прежнему рекомендуем "Покупать" акции Lockheed Martin c целевой ценой $420", - отмечает аналитик "ФИНАМа".

Крупнейший в мире поставщик военной техники Lockheed Martin отчитался о финансовых результатах за первый квартал 2020 года. Выручка за рассматриваемый период поднялась на 9,17% и составила $15,651 млрд по сравнению с $14,336 млрд, в то время как аналитики в среднем ожидали $15,07 млрд.