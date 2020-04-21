Ослабление евро и рост стоимости заимствований могут вынудить страны ЕС пойти на компромисс по вопросу обобществления долга - Julius Baer

Министры финансов стран Евросоюза согласовали крупный пакет мер поддержки экономики, который включает кредитные механизмы, гарантии и займы, говорится в комментарии Julius Baer. Разногласия по поводу вопроса обобществления долга сохраняются, однако ослабление евро и рост стоимости заимствований являются потенциальным триггером, который может вынудить политиков пойти на компромисс.

"Согласованный министрами финансов стран ЕС пакет мер в объеме 0,5 трлн евро должен смягчить удар по экономике, вызванный пандемией коронавирусом, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - При этом бюджетно-налоговая поддержка ЕС по-прежнему не такая большая, как некоторые национальные инициативы, но она постепенно растет. Пакет мер в основном сфокусирован на кредитных механизмах и гарантиях, в то время как прямые переводы в размере около 37 млрд евро уже были согласованны ранее. В ходе кризиса, вызванного коронавирусом, Европейский стабилизационный механизм будет предлагать кредиты без привязки к макроэкономическим показателям, а Европейский инвестиционный банк будет давать гарантии малым и средним предприятиям ЕС".

Кроме того, временный фонд страхования от безработицы ЕС будет предоставлять займы правительствам на привлекательных условиях. Тем не менее, сохраняются разногласия по вопросу обобществления долга путем выпуска общих еврооблигаций. Также продолжается обсуждение вопроса создания стабилизационного фонда, который можно финансировать общими средствами, причем Голландия и Германия не поддерживают эту идею.

По мнению эксперта Julius Baer, большую роль в вопросе расширения мер фискальной политики играет национальное регулирование, что не позволяет полностью использовать благоприятные фундаментальные факторы, связанные с еврозоной. Европейский пакет налогово-бюджетных мер поддержки требует политического согласования между странами-участницами. "Природа текущего кризиса как полностью внешнего события снижает обеспокоенность, что обобществление долга может привести к большему ущербу, и поэтому достижение соглашения в этот раз более вероятно, чем во время еврокризиса 2014 года. Мы ожидаем, что евро будет оказываться под понижательным давлением каждый раз, когда страны ЕС с более слабыми бюджетными показателями будут сталкиваться с растущей стоимостью заимствования из-за отсутствия общеевропейских инструментов. Более слабый евро и растущая стоимость заимствования повысят привлекательность идеи совместного финансирования восстановления экономики ЕС после текущего кризиса", - заключает Дэвид Коль.