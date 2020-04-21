"Вот это поворот" на рынке нефти может продлиться до мая - "БКС Брокер"

Восходящее движение глобальных рынков акций прервалось в начале текущей недели коллапсом срочного рынка энергоносителей - котировки североамериканского сорта WTI ушли в область отрицательных значений. Изменение регламента биржи CME Group (SPB: CME), допустившей падение ниже "нулевой" отметки, привело к разбалансировке рынка деривативов. Фундаментальной подоплекой стало затоваривание рынка на фоне критического падения мирового спроса на сырье, однако и это нисколько не снижает вины заокеанского организатора торгов, считает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Михаил Зельцер.

По словам собеседника "Интерфакса", во вторник отвесное падение котировок нефти продолжается (цены на нефть сорта Brent упали ниже $20 за баррель), полная неопределенность приводит к взрывной волатильности. Вероятно, драматичная обстановка сохранится вплоть до начала мая, когда вступят в силу новые ограничения производственной активности стран-членов альянса ОПЕК++, предусматривающие сокращение предложения сырья на рынок на 9,7 млн баррелей в сутки. В ситуации "заморозки" деловой активности США не добавляет оптимизма и отсутствие консенсуса американских законодателей по вопросу расширения программы фискальных мер поддержки малого бизнеса страны.

Закономерно, что на таком фоне рынки рисковых инструментов пришли в движение, падение ведущих фондовых рынков сказывается и на российских активах. Для индекса МосБиржи после пробития рубежа 2500 пунктов областью сильной поддержки может стать коридор 2435-2450 пунктов. Валютный индекс РТС протестировал круглую отметку 1000 пунктов за счет ослабления российского рубля, отмечает эксперт.

На фоне общерыночного неприятия риска стабильным спросом пользуются лишь бумаги золотодобытчиков, выступающие в качестве "защитного" инструментария в ситуации неопределенности. Относительную устойчивость проявляют бумаги потребсектора (X5 Retail (MOEX: FIVE)) и производителей удобрений ("ФосАгро" (MOEX: PHOR)). Неплохо держится "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), а хуже рынка, разумеется, чувствуют себя представители "нефтянки". Для доллара сопротивлением выступает область 77-77,5 руб./$1, считает Зельцер.

Однако в среднесрочной перспективе представитель компании "БКС Брокер" настроен оптимистично и ожидает восстановления утраченных рублем и акциями позиций, с постепенным возвратом к максимумам апреля.