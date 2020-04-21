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21 апреля 2020 года 16:54
Прямые меры поддержки экономики РФ составляют всего 0,3% российского ВВП - Альфа-банк
Из всех мер, объявленных на данный момент, на прямую поддержку экономики РФ приходится лишь небольшая часть - около 0,3% российского ВВП, тогда как остальная часть анонсированного пакета помощи - это кредитные каникулы, налоговые каникулы и многочисленные госгарантии для разных секторов, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой. По мнению эксперта, хотя инициативы, анонсированные 15 апреля, в большей степени ориентированы на меры прямой помощи, складывается впечатление, что правительство намерено подходить к вопросу выделения помощи как можно более экономно. Орлова подчеркивает, что в отличие от опыта 2008 года, когда Россия израсходовала примерно 40% из средств Стабилизационного фонда объемом $250 млрд и была в числе стран, предоставивших самые крупные пакеты поддержки, выделив в рамках различных программ 5,2% ВВП, в настоящее время размер объявленных стимулов не впечатляет. "К примеру, сейчас США предоставили экономике примерно 11% ВВП в рамках различных пакетов помощи, а пакет мер Германии эквивалентен 4,9% ВВП; Россия отстает и от некоторых латиноамериканских стран, в том числе от Бразилии и Чили, а также от Саудовской Аравии. В ход активно идут и меры монетарной политики. Помимо развитых стран, которые запустили новый раунд количественного смягчения, страны с развивающимися экономиками на этот раз (в отличие от 2008 года) также смягчили свою монетарную политику. Из проанализированных нами 22 стран развивающихся рынков 13 снизили свои ключевые ставки с конца 2019 года, тогда как в 2008 году 15 стран из этого же списка реагировали на кризис повышением ставок. ЦБ РФ не менял ставку в марте этого года; при этом масштаб ослабления курса рубля соответствует масштабу снижения цены на нефть, и доля иностранных инвесторов на российском рынке ОФЗ сохраняется на уровне примерно 31% (32% на начало этого года), что указывает на достаточную степень устойчивости капитального счета и позволяет рассчитывать на снижение ключевой ставки в ближайшем будущем", - говорится в обзоре. Поскольку продолжительность карантина спрогнозировать сложно, имеет смысл оценить стоимость карантинных мер за фиксированный отрезок времени, например, за неделю, считает экономист Альфа-банка. "С 25 марта в России был введен режим частичного карантина, то есть были закрыты рестораны, непродовольственные торговые сети, развлекательные учреждения и туристические компании. С 15 апреля карантинные меры распространились и на более широкий круг предприятий, например, на строительный сектор. Кроме того, уже с марта в тяжелом положении оказался транспортный сектор. Учитывая структуру российского ВВП и предполагая, что условия частичного карантина привели к спаду выпуска на 60% в указанных отраслях, мы оцениваем потери в результате введения частичных карантинных мер на уровне 0,3% годового ВПП в неделю. В сценарии жесткого карантина мы оцениваем провал выпуска указанных отраслей в 80% и получаем оценку потерь на уровне 0,5% годового ВВП в неделю. Проще говоря, это означает, что месяц жесткого карантина обходится экономике в 2,0% ее годового ВВП - это приблизительно соответствует цифре спада на 20%, которую мы ожидаем увидеть за апрель", - пишет она.
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