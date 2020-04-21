Julius Baer ожидает снижение глобального ВВП на 3,5% в 2020 году

Аналитики Julius Baer ожидают снижение глобального ВВП на 3,5% в 2020 году, сообщается в комментарии компании.

"Китай сообщил о резком снижении темпов роста ВВП в первом квартале текущего года, что означает сокращение темпов роста экономики на 3% в 2020 году вместо ожидавшейся ранее стагнации. При этом мы ожидаем, что экономическая активность будет медленно восстанавливаться, а регуляторы будут реализовывать все больше мер поддержки, в связи с чем мы сохраняем прогноз по восстановительному росту китайской экономики в 2021 году на 9,7%", - пишет главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль.

Резкий рост количества безработных в США, слабое начало сезона строительства жилья и низкие розничные продажи в марте указывают на то, что сокращение деловой активности в первой половине 2020 года будет сильнее, чем ожидалось.

"Мы пересматриваем наш прогноз по росту ВВП США в 2020 году в сторону понижения и ожидаем замедления на 4,6% в текущем году и ускорения на 5% в 2021 году. Опубликованные данные по Японии также указывают на более резкое падение, чем ожидалось, и мы пересматриваем наш прогноз по росту экономики страны до минус 6% в 2020 году. Более резкое, чем ожидалось, снижение экономической активности в Китае, США и Японии в первой половине 2020 года и ожидаемое активное восстановление подразумевают, что глобальный ВВП снизится на 3,5% в 2020 году и вырастет на 7,5% в 2021 году", - указывает Д. Коль.