ЦБ РФ удерживает рубль от чрезмерного ослабления - "Открытие Брокер"

ЦБ РФ удерживает рубль от чрезмерного ослабления, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль логично отреагировал на слабость нефти своим отступлением против основных валют. К середине московских торгов вторника баррель Brent стоил около 1600 рублей. Ставки MosPrime выросли на день до 6,35%, на неделю - до 6,37%, а месячная осталась на уровне 6,42%. Кроме падения котировок нефти на глобальном рынке вновь укрепляется доллар, индекс которого поднялся до 100,3 п.

"Также свидетельством тревожности является падение доходностей по 10-летним казначейским обязательствам США до 0,57% по сравнению с 0,61% в утренние часы. С другой стороны, отметим, что рубль пока далёк от своих весенних минимумов, что может быть связано с продажами валюты ЦБ РФ. Продажи идут не только в рамках бюджетного правила, но и сделки по Сбербанку. Соответственно, регулятор удерживает рубль от чрезмерного ослабления, - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. - Вероятно, что ближний контракт Brent может повторить судьбу ближнего контракта WTI, но реальные поставки вряд ли будут осуществляться по отрицательным ценам. Поддержку рублю окажут размещения ОФЗ, хотя есть вероятность, что Минфин отменит запланированные на среду размещения. Также экспортёры готовятся к уплате налогов".