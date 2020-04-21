Julius Baer в ближайшем будущем ожидает сильные колебания цен на нефть вокруг отметки $25 за баррель

Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по рынку нефти и в ближайшем будущем ожидают сильные колебания вокруг отметки $25 за баррель, говорится в комментарии компании.

"Беспрецедентное падение цен на нефть марки WTI в прошедший понедельник является временным сбоем, который отражает (как минимум) два уникальных фактора. Во-первых, майские контракты WTI истекают 21 апреля, и было очевидно, что слишком многие инвесторы были вынуждены закрывать свои длинные позиции, что привело к значительному искажению цены из-за поведения участников рынка, а не из-за влияния фундаментальных факторов. Контракты WTI на июнь также упали, однако они по-прежнему торгуются на уровне выше 15 долларов США за баррель, - отмечает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер. - Во-вторых, фьючерсные контракты на WTI привязаны к физическим ценам на нефть в торговом хабе для сырой нефти в Кушинге, далеко на Среднем Западе США. Несмотря на то, что много нефтепроводов ведут в и направляются из Кушинга, торговый хаб предрасположен к временным искажениям цен, поскольку его большие, но ограниченные объемы хранилищ проходят проверку каждый раз, когда случаются протечки в нефтепроводах и они закрываются или когда стоящие рядом нефтеперерабатывающие заводы снижают объем производства из-за коронакризиса. Цены на нефть марки Brent, которые связаны с физической торговлей по морю в Северном Море и являются более объективным показателем глобальных цен на нефть, по-прежнему торгуются на уровне выше 20 долларов США за баррель".

Специалист компании обращает внимание, что последние события в Китае показывают более быстрое, чем ожидалось, восстановление транспортной активности и спроса на нефть после ослабления карантинных мер. "Мы придерживаемся нейтральной позиции по рынку нефти и ожидаем, что котировки продолжат сильные колебания вокруг уровня в 25 долларов США за баррель, учитывая неопределенности, вызванные кризисом. Вслед за этим последует длительное восстановление, как только произойдет достаточное снижение производства и по всему миру начнет восстанавливаться спрос", - пишет Н. Рюкер.