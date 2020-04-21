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21 апреля 2020 года 15:34
BofA поднял оценку бумаг Полюса и Polymetal в 1,3 раза после пересмотра своих прогнозов цен на золото
Bank of America (BofA) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) на 37% - с $70 до $96 за штуку и акций Polymetal (MOEX: POLY) на 33% - с 14,3 фунта стерлингов до 19 фунтов стерлингов за штуку после пересмотра своих прогнозов цен на золото, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для бумаг "Полюса" и Polymetal была подтверждена. Как говорится в обзоре BofA, аналитики повысили прогноз по ценам на золото в текущем году на 5% - до $1695 за унцию и на 25% - до $2012 за унцию в 2021 году. Ожидания по стоимости золота на горизонте 18 месяцев были повышены с $2000 до $3000 за унцию в свете слабости глобальной макроэкономики, в долгосрочной перспективе прогноз цен на металл был увеличен на 14% - до $1600 за унцию. Эксперты инвестбанка отмечают "Полюс" и Polymetal среди своих фаворитов за счет роста прогнозов по стоимости золота. "Обе бумаги выигрывают от высоких цен на желтый металл и слабого рубля, а вспышка COVID-19 пока не затронула операционную деятельность компаний", - пишут эксперты. Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США): Прогнозная цена Полюс - 96,0 (текущая цена - 77,7), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Полюс (акции, цена в рублях) - 14400 (текущая цена - 11390), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Polymetal (цена в фунтах стерлингов) - 19,00 (текущая цена - 15,46), рекомендация - покупать.
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Компании упоминаемые в новости: Полюс, Polymetal Int
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