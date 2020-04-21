Покупка рисковых активов в текущих условиях не представляется привлекательной - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вторника оставались в "минусе", причем падение долларового индикатора было гораздо более существенным из-за слабого рубля, указывает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Вторая половина дня также не обещает инвесторам кардинального улучшения ситуации, в связи с чем покупка рисковых активов в текущих условиях не представляется привлекательной, считает она.