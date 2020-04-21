Цены на нефть могут продолжить снижение из-за “изоляции” спроса - Райффайзенбанк

Небывалый дисбаланс на рынке нефти из- за мер по ограничению распространения коронавируса остается основной причиной падения нефтяных котировок, говорится в обзоре Райффайзенбанка. На рынке возникают опасения по поводу возможности физически накапливать производимые объемы, так как хранилища близки к переполнению. Цены на нефть могут продолжить снижение из-за “изоляции” спроса, полагают в банке.

"Тем не менее, в том же нефтяном хабе в Кушинге (Cushing) хранилища все еще не достигли своего пика, - указывает аналитик банка Андрей Полищук. - По данным Bloomberg, на 10 апреля запасы составляли 55 млн барр., тогда как активные мощности по хранению составляли 76 млн барр. Мы полагаем, что цены на нефть могут продолжить снижение из-за “изоляции” спроса. Страны ОПЕК+ продолжают добывать максимальные объемы нефти, т.к. сделка начнет действовать только с мая. Т.е. текущие произведенные объемы попадут на рынки Европы и США только в мае, когда будут подходить к экспирации следующие фьючерсные контракты, и заполненность хранилищ действительно может приблизиться к пиковым значениям".