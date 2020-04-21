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21 апреля 2020 года 14:22
Отрицательные цены на WTI и Urals - сигнал об угрозе коллапса - ГК "ФИНАМ"
По мнению аналитиков ГК "ФИНАМ", отрицательные цены на WTI и Urals являются сигналом об угрозе коллапса, и он неизбежен, если нефтяная отрасль не предпримет экстренных и радикальных мер. "Горячая выдалась ночка: в Нью-Йорке цена нефти WTI не просто ушла в отрицательные значения, но и проваливалась до минус 40 долларов за баррель, - напоминает аналитик инвесткомпании Алексей Калачев. - А позже и Reuters сообщил, что сделки с нефтью марки Urals в европейских портах пошли по минус 1-2 доллара за баррель. На бирже произошел классический "корнер" - то есть ситуация, когда одна из сторон маржинальной сделки, в данном случае покупатели майских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI, истекающих 21 апреля, оказалась загнанной в угол, и была вынуждена закрывать свою позицию встречной сделкой по любой цене. В противном случае они были бы вынуждены выйти на поставку нефти по этим контрактам либо заплатить большие штрафы. Но в реальности физические объемы нефти в таком количестве сейчас покупателям не нужны, а хранить нефть впрок, как оказалось, негде, поскольку хранилища заполнены". По мнению эксперта ГК "ФИНАМ", ситуация с отрицательной стоимостью нефти Urals в североморских и средиземноморских портах, если, конечно, это не был сбой информационной системы Reuters, немного другого рода, но могла быть связана с той же проблемой - нехваткой емкостей для хранения нефти, на этот раз у потребителей, европейских нефтеперерабатывающих предприятий, вызванной падением спроса на моторное топливо в период эпидемии и карантина. Возможно, какому-то из нефтетрейдеров и пришлось избавиться от груза нефти, приплатив покупателю. "Главное, что объединяет эти два пока отдельных случая - это явственный сигнал, который подается рынку: нефтяная отрасль приближается к угрозе коллапса, и необходимо немедленно, вне зависимости от наличия или отсутствия договоренностей, в рамках ОПЕК+ или нет, приступить к сокращению нефтедобычи и снижению нефтепереработки, - указывает Алексей Калачев. - Дело уже не в ценах на нефть, а в ограниченных возможностях для ее хранения. Не сливать же ее, в конце концов, на землю или в океан, только еще экологической катастрофы нам не хватало в довесок с разом свалившимся проблемам!" На взгляд эксперта "ФИНАМа", ситуация почти неразрешима: быстро остановить добычу невозможно, продать избыточные объемы некому, а хранить негде. Спрос не восстановится прежде, чем будет снят карантин и начнется оживление деловой жизни в Европе. Дополнительные хранилища не возникнут вдруг из ниоткуда. Единственное, что еще можно успеть сделать до наступления коллапса начать останавливать добычу, не дожидаясь формальных сроков начала действия соглашения ОПЕК+.
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