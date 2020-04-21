Сильное падение цен на нефть носит временный характер - Sberbank Asset Management

Сильное падение в нефти WTI на торгах носит временный и скорее технический характер из-за механизма экспирации фьючерсов и отсутствия хранилищ под пиковое предложение нефти, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина.

20 апреля цена на ближайший фьючерсный контракт WTI (с поставкой в мае) ушла в отрицательную зону. Столь стремительное падение ближайшего контракта WTI в первую очередь, по мнению эксперта, объясняется избытком нефти из-за пандемии коронавируса и экспирацией майских фьючерсов/опционов во вторник.

"Сокращение добычи нефти, о котором договорились страны ОПЕК+, начнет действовать только с мая, а в апреле страны добывают нефть в прежних объемах, - отмечает Ренат Малин. - Вследствие этого на рынке образовался колоссальный избыток нефти, а основные нефтехранилища оказались практически полностью заполнены. Если посмотреть на следующий контракт WTI с поставкой в июне, когда уже начнет действовать соглашение о сокращении нефти, то он стоит $22.32 за баррель. Brent с поставкой в мае стоит $25, снизившись за день более, чем на 6%".