Фьючерсы на WTI CL1 показывают цену финконтракта, более актуальную для инвесторов и трейдеров, но не для самих нефтекомпаний - ИК "Ренессанс Капитал"

Фьючерсы на нефть марки WTI CL1 показывают цену финансового контракта, которая более актуальна для финансовых инвесторов и трейдеров, но не для самих нефтяных компаний, отмечает руководитель управления по анализу нефтегазового сектора инвестиционной компании (ИК) "Ренессанс Капитал" Александр Бурганский.

Как говорится в комментарии эксперта, цена на нефть марки Brent, например, не имеет каких-либо инфраструктурных ограничений, поскольку ее фьючерсный контракт подразумевает поставку на море, и во вторник она торгуется по $25,3 за баррель, снизившись всего на 1%, и на $24 за баррель выше CL1.

"Майские фьючерсы на нефть WTI CL1, срок действия которых истекает 21 апреля, накануне закрылись на историческом минимуме в минус $37,63 за баррель. Нефтяные компании обычно не спекулируют на торговле фьючерсами, поэтому вероятно, что финансовые инвесторы (например, в ETF) держали длинные позиции (long) по фьючерсным контрактам и не хотели принимать физические поставки нефти в условиях инфраструктурных ограничений в США. Фьючерс сегодня "вырос" на 104% до $1,6 за баррель", - пишет Бурганский.

Эксперт подчеркивает, что нефтяные компании, как правило, продают сырую нефть по ценам, опубликованным агентствами, предоставляющими информацию о таких ценах - например, Platts или Argus, если только некоторые поставки не хеджируются фьючерсными контрактами (это популярно среди компаний-производителей нефти в США).

"В обычное время цена Platts / Argus не сильно отличается от цены Bloomberg, но в такие времена отличие может быть существенным. Поэтому важно подчеркнуть, что CL1 показывает цену финансового контракта, которая более актуальна для финансовых инвесторов и трейдеров, но не для самих нефтяных компаний", - резюмирует аналитик.