Надежды на V-образное восстановление мировой экономики могут не сбыться - БКС

Надежды на V-образное восстановление мировой экономики могут не сбыться, так как карантинные меры, скорее всего, не будут полностью сняты даже во втором полугодии, в том числе из-за риска "второй волны" пандемии, говорится в комментарии "БКС Премьер".

Российский рынок акций во вторник торгуется в отрицательной зоне, находясь под давлением дешевеющей нефти, причём всех сортов. Майские фьючерсы на американскую нефть WTI накануне впервые в истории ушли в отрицательную зону на фоне спекулятивной игры US Oil Fund и затоваривания рынка, дешевели также Brent и Urals.

"На этом фоне инвесторов, естественно, тревожит положение российской нефтяной отрасли, оказавшейся под двойным ударом из-за драматического падения цен на углеводороды и необходимости резко сократить добычу в связи с новой сделкой ОПЕК+. В понедельник особенно огорчила "Татнефть", отказавшись заплатить финальные дивиденды за 2019 год, что частично связано с решением списать социальные активы на 36 млрд руб., вследствие чего возникли бумажные убытки. Теперь все ждут, что дивиденды нефтяников снизятся и в 2020 году, на наш взгляд, это практически неизбежно", - пишет старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

"Многое в ближайшее время будет зависеть от ситуации на американском финансовом рынке. С одной стороны, глупо спорить с печатным станком ФРС, с другой стороны, надежды на V-образное восстановление мировой экономики могут и не сбыться, так как карантинные меры, скорее всего, не будут полностью сняты даже во втором полугодии, в том числе из-за риска "второй волны" пандемии. Также растёт число "падших ангелов" в корпоративном сегменте, то есть компаний, лишившихся инвестиционного рейтинга. Поэтому в фокусе должны быть защитные активы, к которым на российском рынке мы относим, например, акции "Московской биржи" или МТС, бизнес этих компаний пострадает в меньшей степени из-за кризиса", - отмечает С. Суверов.