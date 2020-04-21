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21 апреля 2020 года 12:40
Дисбаланс на рынке нефти достиг небывалых масштабов, требуется значительное сокращение добычи - "ВТБ Капитал"
Дисбаланс на мировом рынке нефти достиг небывалых масштабов, и единственным способом решения этой проблемы на данном этапе является значительное сокращение объемов добычи, говорится в обзоре аналитиков "ВТБ Капитала" Дмитрия Лукашова, Екатерины Родиной, Александра Донского, Айдара Сафина и Анны Стекольщиковой. "Вероятнее всего, по причине отсутствия свободных мощностей для хранения в Кушинге (штат Оклахома), где расположен единственный терминал доставки нефти по контрактам WTI, а также из-за технической невозможности закрытия фьючерсов цена на данный финансовый инструмент ушла в отрицательную зону. Между тем мы не нашли подтверждений того, что спотовые цены Brent или Urals вчера опускались ниже нуля; на наш взгляд, это может быть связано с техническими ошибками со стороны провайдера данных. Сорт Urals 20 апреля закрылся на отметке $15,84 за баррель. Мы не думаем, что падение котировок фьючерсов накануне в отрицательную зону нанесет сколько-нибудь ощутимый ущерб американской или чьей-либо еще нефтяной отрасли. Однако это является ярким доказательством того, что дисбаланс на мировом рынке нефти достиг небывалых масштабов", - пишут эксперты. Как говорится в обзоре, в понедельник майские фьючерсы на WTI, действие которых заканчивается 21 апреля, закрылись в отрицательной зоне, на отметке минус $37,63 за баррель.
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