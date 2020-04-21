Евро, скорее всего, останется чуть выше отметки 1,08 в паре с долларом - "Нордеа банк"

Евро, скорее всего, останется на слабом уровне - чуть выше отметки 1,08 в паре с долларом, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Динамика распространения коронавируса в мире продолжает умеренно замедляться, но остается весьма высокой, что не добавляет оптимизма инвесторам, отмечают аналитики "Нордеа банка".

Вторник не очень богат на значимые экономические события. В 12 часов мск будут опубликованы немецкие индексы экономических ожиданий от ZEW за апрель. "На наш взгляд, вряд ли эти данные будут иметь значимое влияние на рынок, поскольку инвесторы понимают, что в апреле европейская экономика фактически была "поставлена на паузу", поэтому негативные данные не должны удивить рынок. При этом, вряд ли данные добавят оптимизма европейской валюте, поэтому евро, скорее всего, останется на слабом уровне - чуть выше отметки 1,08 в паре с долларом. Ограничить негативные настроения на площадках может более конкретная информация о новом пакете поддержки американской экономики, стоимость которого может составить около 500 млрд долл., о чем накануне сообщил Президент США Д. Трамп", - пишут специалисты банка.