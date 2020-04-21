Акции Татнефти будут находиться под давлением в краткосрочной перспективе - ИК "Атон"

Акции Татнефти будут находиться под давлением в краткосрочной перспективе, говорится о обзоре ИК "Атон". Доходность по дивидендным выплатам Татнефти за 2020г составит, по оценкам аналитиков инвесткомпании, около 5%, что ниже уровня сопоставимых компаний, поэтому значительная премия по мультипликатору EV/ EBITDA 2021П (более 25%) к российским крупным нефтедобывающим компаниям выглядит неоправданной.

Согласно пресс-релизу Татнефти, совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дополнительные дивиденды по обыкновенным акциям за 2019, а по "префам" выплатить дополнительные дивиденды из расчета 1 руб. на акцию. Такое решение объясняется падением спроса на нефть и продукты нефтепереработки на фоне общемировой коронавирусной эпидемии. В то же время компания планирует рассмотрение промежуточных дивидендов за 1П20 в соответствии с текущей дивидендной политикой.

Также Татнефть в ходе телеконференции по итогам 4К19 сообщила, что рассматривает различные сценарии выплаты дивидендов за 2019. Всего за прошлый год группа уже выплатила дивиденды в сумме 64,5 руб. на акцию (дивидендная доходность составила 13%). "С учетом текущей макроэкономической конъюнктуры доходность по дивидендным выплатам Татнефти за 2020 составит, по нашим оценкам, около 5%, что ниже уровня сопоставимых компаний, поэтому значительная премия по мультипликатору EV/ EBITDA 2021П (более 25%) к российским крупным нефтедобывающим компаниям выглядит неоправданной. Таким образом, мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе акции Татнефти будут находиться под давлением", - заключают эксперты ИК "Атон".