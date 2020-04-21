ITI Capital ждет снижения пары доллар/рубль к уровню 77

Аналитики ITI Capital ждут снижения пары доллар/рубль к уровню 77 рублей из-за обвала нефтяных котировок. Дальнейшее падение рубля будет ограничено масштабными продажами валюты Минфином и техническим отскоком нефти, говорится в комментарии компании.