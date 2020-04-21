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21 апреля 2020 года 10:30
Краткосрочно Brent останется под давлением - БКС
Фьючерсы на Brent в понедельник находились под давлением, но продемонстрировали более умеренное снижение по сравнению с американской нефтью WTI, ушедшей на отрицательную территорию, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. При этом у эксперта есть основания полагать, что по мере приближения к дате экспирации 30 апреля июньские фьючерсы на Brent могут также стремительно потерять в стоимости, что создает интересные возможности для краткосрочных спекулятивных сделок на понижение - "шортов". "Разумеется, существуют риски, что большое количество "шортов" может быть выбито из позиции каким-либо позитивным информационным поводом, однако сложно представить, что при таком депрессивном рынке может стать достаточным поводом для более-менее существенного восходящего импульса", - отмечает И. Галактионов. Эксперт "БКС Брокер" также отметил, что ситуация с поставками Brent и привязанными к нему эталонными сортами не такая критичная, как на американском континенте. К тому же спекулятивный капитал, рассчитывающий на долгосрочные покупки нефти, после вчерашней ситуации может поспешить перейти в следующий июльский контракт, что сделает продажи со стороны спекулянтов более равномерными на протяжении оставшихся апрельских торговых дней. Тем не менее, краткосрочно Brent в любом случае будет находиться под давлением, уверен аналитик. Утром во вторник майские фьючерсы на WTI отскакивают и торгуются на положительной территории, хоть и по символической цене - чуть ниже $2 за баррель, фьючерсы на Brent торгуются с понижением на 0,6% к уровням закрытия предыдущего дня, констатирует И. Галактионов. Ночью будет опубликована статистика по запасам нефти в США от Американского института нефти (API). По данным пяти аналитиков, опрошенных агентством Reuters, запасы сырой нефти в США могли вырасти примерно на 16,1 млн баррелей на прошлой неделе. Запасы бензина могли вырасти на 3,7 млн баррелей. Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются с понижением на 0,6% к уровням закрытия предыдущего дня.
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