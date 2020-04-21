Индекс Мосбиржи может продолжить откатываться к нижней границе зоны 2500-2700 пунктов - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка в целом оценивают складывающуюся на мировых рынках ситуацию как умеренно негативную для российского фондового рынка. "Как мы полагаем, во вторник индекс Мосбиржи может продолжить, ведомый ценами на нефть и продажами в нефтегазовом секторе, откатываться к нижней границе зоны 2500-2700 пунктов. В случае ухудшения внешнего фона не исключаем ухода индекса под отметку в 2500 пунктов уже во вторник. В условиях ожидаемого сохранения слабости рубля не исключаем, что акции металлургического сектора смогут вновь выглядеть "лучше рынка", - пишет специалист банка Евгений Локтюхов.