Доллар закрепится в диапазоне 75-80 рублей - Промсвязьбанк

Американская валюта предпримет попытку сделать еще один шаг к середине диапазона 75-80 рублей, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Аналитики банка отмечают, что во вторник перед открытием торгов на российском рынке для рубля складывается умеренно негативный внешний фон. Давление на него окажут ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent ушел ниже 25,5 доллара за баррель, а также динамика валют развивающихся стран, которые с утра демонстрируют небольшое снижение.

"В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем некоторого ослабления российской валюты, что позволит паре доллар/рубль удержать позиции выше 75,5 рубля. При этом в ходе сессии на фоне возможного дальнейшего снижения цен на нефть американская валюта предпримет попытку сделать еще один шаг в сторону к середине диапазона 75-80 рублей, в который она вернулась в понедельник. Из внутренних факторов выделим подготовку экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 27 апреля. Это будет способствовать увеличению предложения иностранной валюты на рынке и сдержит ослабление рубля при ухудшении внешней конъюнктуры", указывает главный аналитик банка Богдан Зварич.