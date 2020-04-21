Падение индекса Мосбиржи во вторник утром может составить 1-2% - ИК "Алго Капитал"

Падение индекса Мосбиржи во вторник утром может составить 1-2%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с достаточно сильным спадом в пределах 1-2%, в диапазоне 2475-2500 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2470, 2450 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2520, 2530 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации вблизи уровня открытия", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Основным внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине вторника останется динамика нефтяных фьючерсов, считает В. Манжос. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать вечерняя публикация мартовской статистики по продажам на вторичном рынке жилья в США (17:00 мск).