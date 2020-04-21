Цены на золото в этом году имеют потенциал роста до $1850 или даже до $2000 - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Цены на золото пытаются на этой неделе удержаться над поддержкой 1690 долларов за унцию. Масштабное вливание ликвидности ФРС привело к росту инфляционных ожиданий, поэтому наблюдаемую сейчас коррекцию цен на золото можно назвать скромной, считает директор по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. У цен на золото в этом году есть потенциал роста до 1850 или при оптимистичном сценарии до 2000 долларов, полагает он.