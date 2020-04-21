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Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции нефтегазового сектора продолжат снижение - ИК "Фридом Финанс"
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21 апреля 2020 года 09:02
Акции нефтегазового сектора продолжат снижение - ИК "Фридом Финанс"
ИК "Фридом Финанс" ожидает негативную динамику на фондовых торгах во вторник утром. Рынок будет отыгрывать внешний фон, акции нефтегазового сектора продолжат снижение. Ориентир индекса Мосбиржи, по мнению начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК Георгия Ващенко - диапазон 2450-2550 пунктов.
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21 апреля 2020 года 10:51
Курс рубля в краткосрочной перспективе останется под влиянием динамики цен на нефть, а также общего отношения инвесторов к активам развивающихся стран, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина. По оценкам эксперта, в краткосрочной перспективе... читать дальше
.21 апреля 2020 года 10:30
Фьючерсы на Brent в понедельник находились под давлением, но продемонстрировали более умеренное снижение по сравнению с американской нефтью WTI, ушедшей на отрицательную территорию, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. При этом у эксперта есть основания полагать, что... читать дальше
.21 апреля 2020 года 09:43
Фондовые индексы США завершили торги в понедельник вблизи сессионных минимумов. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник падают. Цены на нефть WTI с самой ближайшей поставкой поднялись во вторник почти до $1,5 за баррель, Brent торгуется выше $25 за баррель. читать дальше
.21 апреля 2020 года 09:14
Цены на золото в этом году имеют потенциал роста до $1850 или даже до $2000 - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Цены на золото пытаются на этой неделе удержаться над поддержкой 1690 долларов за унцию. Масштабное вливание ликвидности ФРС привело к росту инфляционных ожиданий, поэтому наблюдаемую сейчас коррекцию цен на золото можно назвать скромной, считает директор по аналитике ИК "Церих Кэпитал... читать дальше
.20 апреля 2020 года 17:58
Надежда на постепенное снятие карантинного режима в ряде европейских стран придала немного оптимизма глобальным рынкам - Sberbank Asset Management
Надежда на постепенное снятие карантинного режима в ряде европейских стран и в США придала немного оптимизма глобальным рынкам, говорится в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. По мнению эксперта, цены на нефть на низких уровнях становятся... читать дальше
.20 апреля 2020 года 12:55
Продолжение накачки мировой финансовой системы ликвидностью будет подталкивать золото вверх в ближайшие недели - БКС Глобал Маркетс
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" отмечают, что в пятницу вслед за ростом на рынках "аппетита" на риск цены на золото вновь ушли ниже планки в $1700/унцию.. Но специалисты компании по-прежнему считают, что продолжение процесса накачки мировой финансовой системы ликвидностью будет подталкивать цены на... читать дальше
.20 апреля 2020 года 12:30
Избыточное предложение нефти будет сохраняться, давление на цены пока останется сильным, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". На прошедшей неделе стали появляться первые оценки сделки по сокращению поставок нефти в рамках ОПЕК++, которая с трудом была достигнута при активном вовлечении... читать дальше
.20 апреля 2020 года 10:51
Появление новых признаков снижения интенсивности пандемии может дать надежду на более скорое "размораживание" глобальной экономики - ВТБ Капитал
По мнению аналитиков "ВТБ Капитала", на этой неделе рынки будут внимательно следить за развитием эпидемиологической ситуации в мире, поскольку появление новых признаков снижения интенсивности пандемии может дать надежду на более скорое "размораживание" глобальной экономики, говорится в обзоре... читать дальше
.20 апреля 2020 года 10:14
Слабый спрос из-за пандемии и перенасыщение рынка продолжат оказывать давление на рисковые активы на текущей неделе, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Рисковые активы на текущей неделе протестируют гипотезу о выходе пандемии на плато, - полагает аналитик инвесткомпании Марк Брэдфорд.... читать дальше
.20 апреля 2020 года 09:27
Фондовые индексы США повысились по итогам торгов в пятницу. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник преимущественно снижаются. WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15, Brent торгуется у $27,7 за баррель. читать дальше
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