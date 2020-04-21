Акции нефтегазового сектора продолжат снижение - ИК "Фридом Финанс"

ИК "Фридом Финанс" ожидает негативную динамику на фондовых торгах во вторник утром. Рынок будет отыгрывать внешний фон, акции нефтегазового сектора продолжат снижение. Ориентир индекса Мосбиржи, по мнению начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК Георгия Ващенко - диапазон 2450-2550 пунктов.