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Главная / Аналитикам / Аналитика / Техническая картина говорит в пользу продолжения негативной динамики на рынке акций - Промсвязьбанк
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20 апреля 2020 года 18:51
Техническая картина говорит в пользу продолжения негативной динамики на рынке акций - Промсвязьбанк
Техническая картина говорит в пользу продолжения негативной динамики на рынке акций, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Однако для подтверждения движения вниз с ближайшей целью у годовых минимумов, "медведям" необходимо увести рынок ниже 2400 пунктов. "Российский фондовый рынок в понедельник продемонстрировал негативную динамику, чему способствовал внешний фон, - отмечает Богдан Зварич. - Продажи в наших акциях были поддержаны ситуацией на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 27 долларов за баррель. Так же давление на наш рынок оказала динамика западных фондовых площадок. И если в Европе основные индексы к вечеру прибавляли в пределах 0,2%, то в США после первых полутора часов торгов Dow Jones и S&P500 потеряли 1% и 0,6% соответственно. На таком фоне к 18:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,7%, отступив в район 2517 пунктов". Аутсайдерами торгов выступили обыкновенные и привилегированные акции Татнефти, упавшие более чем на 6%, Компанию им составили "префы" Транснефти (-3,8%). Лучше рынка торговались Система и Яндекс, выросшие на 4,5% и 3,6% соответственно. "Российский рынок в ходе торгов проявил стойкость к внешнему негативу и удержал позиции выше 2500 пунктов. Более того, несмотря на существенное снижение цен на нефть, в начале дня индекс Мосбиржи даже предпринимал попытки подъема, однако сил для закрепления на положительной территории не хватило". - указывает эксперт Промсвязьбанка.
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21 апреля 2020 года 10:30
Фьючерсы на Brent в понедельник находились под давлением, но продемонстрировали более умеренное снижение по сравнению с американской нефтью WTI, ушедшей на отрицательную территорию, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. При этом у эксперта есть основания полагать, что... читать дальше
.21 апреля 2020 года 09:43
Фондовые индексы США завершили торги в понедельник вблизи сессионных минимумов. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник падают. Цены на нефть WTI с самой ближайшей поставкой поднялись во вторник почти до $1,5 за баррель, Brent торгуется выше $25 за баррель. читать дальше
.21 апреля 2020 года 09:14
Цены на золото в этом году имеют потенциал роста до $1850 или даже до $2000 - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Цены на золото пытаются на этой неделе удержаться над поддержкой 1690 долларов за унцию. Масштабное вливание ликвидности ФРС привело к росту инфляционных ожиданий, поэтому наблюдаемую сейчас коррекцию цен на золото можно назвать скромной, считает директор по аналитике ИК "Церих Кэпитал... читать дальше
.20 апреля 2020 года 17:58
Надежда на постепенное снятие карантинного режима в ряде европейских стран придала немного оптимизма глобальным рынкам - Sberbank Asset Management
Надежда на постепенное снятие карантинного режима в ряде европейских стран и в США придала немного оптимизма глобальным рынкам, говорится в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. По мнению эксперта, цены на нефть на низких уровнях становятся... читать дальше
.20 апреля 2020 года 12:55
Продолжение накачки мировой финансовой системы ликвидностью будет подталкивать золото вверх в ближайшие недели - БКС Глобал Маркетс
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" отмечают, что в пятницу вслед за ростом на рынках "аппетита" на риск цены на золото вновь ушли ниже планки в $1700/унцию.. Но специалисты компании по-прежнему считают, что продолжение процесса накачки мировой финансовой системы ликвидностью будет подталкивать цены на... читать дальше
.20 апреля 2020 года 12:30
Избыточное предложение нефти будет сохраняться, давление на цены пока останется сильным, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". На прошедшей неделе стали появляться первые оценки сделки по сокращению поставок нефти в рамках ОПЕК++, которая с трудом была достигнута при активном вовлечении... читать дальше
.20 апреля 2020 года 10:51
Появление новых признаков снижения интенсивности пандемии может дать надежду на более скорое "размораживание" глобальной экономики - ВТБ Капитал
По мнению аналитиков "ВТБ Капитала", на этой неделе рынки будут внимательно следить за развитием эпидемиологической ситуации в мире, поскольку появление новых признаков снижения интенсивности пандемии может дать надежду на более скорое "размораживание" глобальной экономики, говорится в обзоре... читать дальше
.20 апреля 2020 года 10:14
Слабый спрос из-за пандемии и перенасыщение рынка продолжат оказывать давление на рисковые активы на текущей неделе, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Рисковые активы на текущей неделе протестируют гипотезу о выходе пандемии на плато, - полагает аналитик инвесткомпании Марк Брэдфорд.... читать дальше
.20 апреля 2020 года 09:27
Фондовые индексы США повысились по итогам торгов в пятницу. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник преимущественно снижаются. WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15, Brent торгуется у $27,7 за баррель. читать дальше
.20 апреля 2020 года 09:16
Котировки Brent по итогам торгов пятницы снизились на 0,9% и закрылись на отметке $28,25. Несмотря на позитив, на мировых финансовых площадках, цена на нефть остается под давлением крайне низкого спроса, констатирует аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. "На протяжении трех последних торговых сессий... читать дальше
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