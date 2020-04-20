Газпромбанк снизил оценку GDR Globaltrans на 30%, подтвердив рейтинг "покупать"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans с $11 до $7,7 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова.

Между тем рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Аналитики пересмотрели модель оценки Globaltrans с учетом новых прогнозов относительно тарифов и объемов перевозок, а также дивидендов и финпоказателей компании за 2019 год.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Globaltrans, основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $8,81 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $6,25 за штуку.