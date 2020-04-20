Надежда на постепенное снятие карантинного режима в ряде европейских стран придала немного оптимизма глобальным рынкам - Sberbank Asset Management

Надежда на постепенное снятие карантинного режима в ряде европейских стран и в США придала немного оптимизма глобальным рынкам, говорится в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. По мнению эксперта, цены на нефть на низких уровнях становятся сильно волатильными и значительно реагируют на различные новости.

"Глобальная динамика рынков была умеренно позитивной на фоне надежд на принятие очередного законопроекта об экономическом стимулировании США (предполагается, что объем составит около 300 млрд долл.), а также информации ряда стран, в том числе Италии, Испании, Китая и Южной Кореи, об улучшении эпидемиологической ситуации. Кроме того, обнадеживают новости об эффективности нового препарата от коронавируса, американского производителя Gilead, под названием Remdesivir. Согласно сообщению Gilead, предварительные испытания препарата, который использовался для лечения нескольких пациентов с тяжелыми случаями COVID-19, показали очень успешные результаты. На этом фоне американский индекс S&P 500 за неделю прибавил 3,0%, европейский Stoxx Europe 600 вырос на 0,5%, индекс развивающихся стран MSCI EM укрепился на 1,5%", - отмечает Евгений Линчик.