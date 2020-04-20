БКС Глобал Маркетс исключил бумаги золотодобывающих компаний РФ и "префы" Сургутнефтегаза из списка фаворитов

"БКС Глобал Маркетс" убрал из списка аутсайдеров ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), добавив в него "Яндекс" (MOEX: YNDX), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия Мордовцева.

Теперь в список компаний, бумаги которых будут показывать динамику котировок хуже рынка, по мнению аналитиков "БКС Глобал Маркетс", входят "РусАл" (MOEX: RUAL), "Яндекс", Ferrexpo, "Татнефть" (MOEX: TATN), "Северсталь" (MOEX: CHMF) и "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК).

"Все аутсайдеры на этой неделе несут риски снижения из-за динамики цен на соответствующие сырьевые товары. Мы сохраняем краткосрочный негативный взгляд на "РусАл" - ценовые уровни не отражают сильное падение цен алюминий. Ferrexpo окажется под давлением из-за падения цен на ЖРС. "ЛУКОЙЛ" исключен из аутсайдеров, поскольку компания потеряла около 20% своей рыночной капитализации с локального максимума и приближается к справедливому уровню, при этом мы оставили в этом списке "Татнефть" - у нее самые высокие мультипликаторы в секторе, которые более не подтверждаются высокими дивидендами или темпами роста. Мы сохраняем краткосрочный негативный взгляд на НЛМК и "Северсталь", поскольку ждем снижения внутренних цен на сталь. "Яндекс" внесен в список аутсайдеров, так как после публикации результатов за I квартал 2020 года (28 апреля) рынок осознает, что финпоказатели компании во II квартале 2020 года окажутся под серьезным давлением", - говорится в обзоре.

"БКС Глобал Маркетс" также исключил бумаги золотодобывающих компаний РФ и "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) из списка фаворитов, добавив в него ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN), Сбербанк (MOEX: SBER) и "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС).

В списке компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок лучше рынка, теперь находятся "ФосАгро" (MOEX: PHOR), "Газпром" (MOEX: GAZP), "Норникель", Сбербанк и МТС.

"Нам по-прежнему нравится "Газпром", поскольку рынок газа выглядит более стабильным, чем нефтяной; также отметим слабость рубля. Кроме того, привлекательная оценка и дивдоходность (не менее 6% за 2020 год, 8% за 2019 год) должны дополнительно поддержать котировки. "ФосАгро" (ненефтяной экспортер) выигрывает от ослабления рубля. Операционные результаты за I квартал 2020 года должны показать высокие объемы производства и продаж. Мы внесли "Норникель" в список фаворитов на фоне относительной стабильности его корзины металлов, позитивной ситуации на рынке на стороне предложения и привлекательной оценки. Сбербанк может получить поддержку в свете публикации результатов за I квартал 2020 года по МСФО 30 апреля. МТС - защитная бумага с довольно высокой ожидаемой дивидендной доходностью 9,4% на горизонте 12 месяцев, при этом в настоящее время компания проводит выкуп акций. Бумаги золотодобывающих компаний были исключены из фаворитов, поскольку их оценки находятся вблизи справедливых уровней, их можно рассматривать, скорее, как ставку на золото, а не ререйтинг как таковой. Мы вывели привилегированные акции "Сургутнефтегаза" из списка фаворитов: устойчивость рубля при низких ценах на нефть ухудшает среднесрочные перспективы для дивдоходности при постепенном восстановлении макроконъюнктуры, а высокая дивидендная доходность 2020 года уже в цене", - пишут аналитики инвестбанка.

Как отмечают эксперты "БКС Глобал Маркетс", цены на нефть остаются под давлением из-за разочаровавшей сделки ОПЕК++, хотя на этой неделе возможна поддержка, поскольку ряд стран объявили о постепенном смягчении карантинных мер.

"Россия остается на карантине, пик новых заражений еще не достигнут, остальной мир чувствует себя лучше - помогает высокая ликвидность. С учетом мер поддержки инвесторы готовы игнорировать экономический коллапс - рынки пока могут продолжить получать поддержку", - говорится в обзоре.

Краткосрочная стратегия от "БКС Глобал Маркетс" включает отобранные аналитиками акции с локальным и зарубежным листингом, одинаково взвешенные в портфеле. Стратегия включает акции, анализируемые аналитической командой инвестбанка, однако не учитывает фундаментальные рекомендации и прогнозную цену.