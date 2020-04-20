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20 апреля 2020 года 15:39
Фондовым инвесторам сейчас неоткуда взять позитив - ИК "Велес Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии понедельника оставались в "минусе", а рублевый индикатор пересек поддержку 2520 пунктов, предупреждая о рисках развития нисходящего движения, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Во второй половине сессии инвесторам не приходится ждать особенного позитива. На американских биржах, вероятно, будет наблюдаться коррекционное снижение, а нефтяные цены также чувствуют себя крайне слабо", - пишет она.
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21 апреля 2020 года 10:30
Фьючерсы на Brent в понедельник находились под давлением, но продемонстрировали более умеренное снижение по сравнению с американской нефтью WTI, ушедшей на отрицательную территорию, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. При этом у эксперта есть основания полагать, что... читать дальше
.21 апреля 2020 года 09:43
Фондовые индексы США завершили торги в понедельник вблизи сессионных минимумов. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник падают. Цены на нефть WTI с самой ближайшей поставкой поднялись во вторник почти до $1,5 за баррель, Brent торгуется выше $25 за баррель. читать дальше
.21 апреля 2020 года 09:14
Цены на золото в этом году имеют потенциал роста до $1850 или даже до $2000 - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Цены на золото пытаются на этой неделе удержаться над поддержкой 1690 долларов за унцию. Масштабное вливание ликвидности ФРС привело к росту инфляционных ожиданий, поэтому наблюдаемую сейчас коррекцию цен на золото можно назвать скромной, считает директор по аналитике ИК "Церих Кэпитал... читать дальше
.20 апреля 2020 года 17:58
Надежда на постепенное снятие карантинного режима в ряде европейских стран придала немного оптимизма глобальным рынкам - Sberbank Asset Management
Надежда на постепенное снятие карантинного режима в ряде европейских стран и в США придала немного оптимизма глобальным рынкам, говорится в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. По мнению эксперта, цены на нефть на низких уровнях становятся... читать дальше
.20 апреля 2020 года 12:55
Продолжение накачки мировой финансовой системы ликвидностью будет подталкивать золото вверх в ближайшие недели - БКС Глобал Маркетс
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" отмечают, что в пятницу вслед за ростом на рынках "аппетита" на риск цены на золото вновь ушли ниже планки в $1700/унцию.. Но специалисты компании по-прежнему считают, что продолжение процесса накачки мировой финансовой системы ликвидностью будет подталкивать цены на... читать дальше
.20 апреля 2020 года 12:30
Избыточное предложение нефти будет сохраняться, давление на цены пока останется сильным, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". На прошедшей неделе стали появляться первые оценки сделки по сокращению поставок нефти в рамках ОПЕК++, которая с трудом была достигнута при активном вовлечении... читать дальше
.20 апреля 2020 года 10:51
Появление новых признаков снижения интенсивности пандемии может дать надежду на более скорое "размораживание" глобальной экономики - ВТБ Капитал
По мнению аналитиков "ВТБ Капитала", на этой неделе рынки будут внимательно следить за развитием эпидемиологической ситуации в мире, поскольку появление новых признаков снижения интенсивности пандемии может дать надежду на более скорое "размораживание" глобальной экономики, говорится в обзоре... читать дальше
.20 апреля 2020 года 10:14
Слабый спрос из-за пандемии и перенасыщение рынка продолжат оказывать давление на рисковые активы на текущей неделе, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Рисковые активы на текущей неделе протестируют гипотезу о выходе пандемии на плато, - полагает аналитик инвесткомпании Марк Брэдфорд.... читать дальше
.20 апреля 2020 года 09:27
Фондовые индексы США повысились по итогам торгов в пятницу. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник преимущественно снижаются. WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15, Brent торгуется у $27,7 за баррель. читать дальше
.20 апреля 2020 года 09:16
Котировки Brent по итогам торгов пятницы снизились на 0,9% и закрылись на отметке $28,25. Несмотря на позитив, на мировых финансовых площадках, цена на нефть остается под давлением крайне низкого спроса, констатирует аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. "На протяжении трех последних торговых сессий... читать дальше
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