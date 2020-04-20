Фондовым инвесторам сейчас неоткуда взять позитив - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии понедельника оставались в "минусе", а рублевый индикатор пересек поддержку 2520 пунктов, предупреждая о рисках развития нисходящего движения, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Во второй половине сессии инвесторам не приходится ждать особенного позитива. На американских биржах, вероятно, будет наблюдаться коррекционное снижение, а нефтяные цены также чувствуют себя крайне слабо", - пишет она.