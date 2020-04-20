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20 апреля 2020 года 12:03

Атон считает акции ЛУКОЙЛа и Роснефти хорошей ставкой на восстановление рынка в долгосрочной перспективе

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых нефтекомпаний РФ с учетом результатов 2019 года, новых макропрогнозов и согласованного в рамках сделки ОПЕК+ сокращения добычи, говорится в обзоре аналитиков ИК Анны Бутко и Марии Федоровой.

Учитывая по-прежнему высокую волатильность цен на нефть и низкий уровень прогнозируемости в условиях распространения вируса, эксперты "Атона" сохраняют осторожный взгляд на нефтяной сектор РФ.

В то же время они выделяют ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и ПАО "Роснефть" и считают акции этих компаний хорошей ставкой на восстановление рынка в более долгосрочной перспективе, учитывая более дешевые мультипликаторы относительно аналогов и действующие программы выкупа, которые могут поддержать котировки на фоне волатильности в краткосрочной перспективе. Однако, как сообщается в обзоре, в настоящее время для акций и депозитарных расписок всех компаний нефтяного сектора РФ, анализируемых аналитиками ИК, присвоен рейтинг "нейтрально".

Таким образом, в настоящее время акции и депозитарные расписки "Роснефти" (MOEX: ROSN), "ЛУКОЙЛа", "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и "Татнефти" (MOEX: TATN) имеют от экспертов "Атона" рейтинг "нейтрально".

"12 апреля участники ОПЕК+ заключили долгожданное соглашение о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки в течение двух месяцев до конца июня. Соглашение предусматривает взаимодействие участников в течение примерно двух лет при постепенном ослаблении ограничений на добычу (до 7,7 млн баррелей в сутки с июля по конец декабря 2020 года, затем до 5,8 млн баррелей в сутки с января 2021 года до конца апреля 2022 года). Поскольку параметры соглашения могут быть скорректированы на следующей встрече участников 10 июня, особое значение для рынка сейчас имеют именно первые 2 месяца", - говорится в обзоре ИК.

Кроме того, в нем отмечается, что, по мнению аналитиков, рынок вряд ли полностью сбалансируется раньше 2022 года. "Мы ожидаем сохранение волатильности в ценах на нефть, при этом на текущий момент в наших моделях мы закладываем среднюю стоимость барреля нефти марки Brent на уровне $38 в 2020 году", - пишут они.

"Сохраняя оптимизм в отношении российской нефтедобычи на долгосрочном горизонте, мы все же отмечаем, что заключение двухлетней сделки ОПЕК+ и падение цен на нефть серьезно ударят по финансовым показателям компаний в этом году (мы ожидаем снижения EBITDA на 31-46%), и поэтому существует значительный риск дальнейшего пересмотра консенсуса в сторону понижения", - отмечается в аналитическом материале.

Эксперты "Атона" также подчеркивают, что российские нефтедобывающие компании вошли в кризис в достаточно хорошей форме, учитывая низкую себестоимость добычи и возможность гибко корректировать инвестиционные планы. "Мы ожидаем, что российским производителям нефти удастся сохранить положительный уровень доходности FCF (2-8%) и предложить дивидендную доходность по итогам 2020 года в среднем на уровне 4-6%", - добавляют они.

Среди ключевых рисков для оценки аналитики ИК выделяют ограниченную видимость в отношении распространения коронавируса и длительность остановки производств/карантинных мер; более медленное/более быстрое восстановление экономического роста и спроса на нефть; дополнительное сокращение добычи/менее выраженное сокращение добычи как участниками сделки ОПЕК+, так и другими странами. "Мы также отмечаем, что более эффективное, чем предполагалось, управление затратами может представлять дополнительный позитивный риск для текущей оценки", - пишут они.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    ЛУКОЙЛ НК,  Роснефть НК


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