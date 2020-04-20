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20 апреля 2020 года 12:30

Давление на нефтяные цены пока останется сильным - "БКС Глобал Маркетс"

Избыточное предложение нефти будет сохраняться, давление на цены пока останется сильным, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

На прошедшей неделе стали появляться первые оценки сделки по сокращению поставок нефти в рамках ОПЕК++, которая с трудом была достигнута при активном вовлечении Саудовской Аравии, США и РФ. Обозреватели, отмечают аналитики "БКС Глобал Маркетс", прежде всего, обратили внимание на два главных недостатка сделки: на то, что объем сокращений очевидно не покроет падение спроса по крайней мере в ближайшие 2 месяца, а также на расплывчатость обязательств, в особенности со стороны независимых производителей. Обновленный прогноз по рынку нефти, представленный Международным энергетическим агентством (МЭА) в середине прошедшей недели, показал, что благодаря сделке предложение на рынке может сократиться на 12.5 млн барр./сутки, возможно больше, если все участники выполнят свои обязательства. Вместе с тем самые оптимистичные прогнозы общего объема сокращений, озвученные на прошлой неделе, предполагают снижение предложения на 15-20 млн барр./сутки. Однако при этом оценки падения спроса из-за вызванного пандемией кризиса существенно выше: от 25 до 35 млн барр./сутки.

"Эти оценки, так или иначе, говорят о том, что избыточное предложение будет сохраняться, нефтехранилища наполняться и давление на цены оставаться сильным – по крайней мере до тех пор, пока экономическая деятельность и вслед за ней спрос на нефть не начнут восстанавливаться. Согласно новым оценкам, мощности по хранению нефти в мире могут быть полностью исчерпаны уже во второй половине мая, что заставит многих производителей вновь сокращать производство. Неудивительно, что эти оценки привели к усилению давления на нефтяные котировки – Brent вновь подешевела ниже $30/барр.", - пишут специалисты компании

Однако в среднесрочной перспективе МЭА ожидает довольно сильного разворота на рынке нефти, причем уже скоро – в 3К. По оценке агентства, профицит на рынке может смениться дефицитом, размер которого будет увеличиваться в 4К и в начале следующего года – как из-за уменьшенного предложения со стороны ОПЕК+, так и из-за прекращения деятельности производителей дорогой нефти. "И хотя на рынок еще длительное время будет оказывать давление фактор переполненности хранилищ, не исключено, что уже через 2-3 месяца цены на нефть могут пойти вверх. Это совпадает с нашими прогнозами; ожидания скорого начала восстановления спроса даже в краткосрочной перспективе, скорее всего, не позволят ценам на нефть серьезно корректироваться вниз, даже в условиях существенного избытка предложения. Мы сохраняем наш прогноз по ценам на нефть: ожидаем постепенного роста цены Brent до $40/барр. к концу 2020 г., а в 2021 г. оцениваем среднюю цену на уровне $55/барр." - указывают аналитики "БКС Глобал Маркетс".

Опубликовано: /БКС/
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