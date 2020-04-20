Рубль к концу недели может вернуться в коридор 73-74 в паре с долларом и ниже 80 в паре с евро - "Нордеа банк"

Сохранение умеренно позитивного внешнего фона к концу недели позволит рублю вернуться в коридор 73-74 в паре с долларом и ниже 80 в паре с евро, говорится в комментарии "Нордеа банка".

"Рубль начинает неделю на уровне 75 в паре с долларом и 81,4 в паре с евро, - отмечают аналитики банка. - Внешний фон на старте недели умеренно негативный. Фьючерс на индекс S&P500 торгуется в отрицательной зоне, теряя более 0,5%. Азиатские индексы также в основном снижаются, а цены на нефть остаются ниже отметки 28 долл./бар. В рамках текущей недели рубль формально имеет два внутренних фактора поддержки: приближение апрельского пика налоговых платежей и предстоящее в пятницу заседание Банка России, по итогам которого мы ожидаем снижения ставки на 25 бп. Однако в условиях ограниченных объемов налоговых выплат и сдержанного аппетита к риску у международных инвесторов, данные факторы вряд ли станут источником существенного улучшения позиций рубля".

По мнению экспертов "Нордеа банка", в случае умеренно позитивного внешнего фона к концу недели российская валюта может вернуться в коридор 73-74 в паре с долларом и ниже 80 в паре с евро. Внешний фон при этом продолжит определяться динамикой распространения коронавируса в мире. Темпы распространения остаются весьма высокими (75-85 тысяч новых случаев в день), порождая ожидания продления мер карантина, поэтому значимых поводов для оптимизма не так много.