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20 апреля 2020 года 11:14
Инвесторы, скорее всего, позитивно отреагируют на назначение президентом Системы экс-гендиректора "Детского мира" - Альфа-банк
Инвесторы, скорее всего, позитивно отреагируют на назначение президентом Системы экс-гендиректора "Детского мира", говорится в обзоре Альфа-банка. "С точки зрения дальнейших перспектив “Детского мира”, это назначение может свидетельствовать о том, что АФК “Система” намерена остаться акционером DSKY и в дальнейшем", - отмечают аналитики банка Анна Курбатова и Олеся Воробьева. "Изменения в топ менеджменте АФК “Системы” для нас оказались сюрпризом, учитывая весьма позитивные результаты деятельности на этом посту Андрея Дубовского (сокращение долга корпоративного цента, подготовка к IPO Segezha Group, сильный рост Ozon, вызванный инвестициями, и прочее). Мы ожидаем, что инвесторы позитивно отреагируют на назначение Владимира Чирахова, который имеет многолетний опыт работы в группе и хорошо известен инвестиционному сообществу. Тем не менее, при нынешней конъюнктуре рынка это событие, вероятно, будет НЕЙТРАЛЬНЫМ для акций компании. С точки зрения дальнейших перспектив “Детского мира”, это назначение может свидетельствовать о том, что АФК “Система” намерена остаться акционером DSKY и в дальнейшем", - комментируют назначение эксперты Альфа-банка. АФК “Система” назначила председателя совета директоров и эксгендиректора “Детского мира” Владимира Чирахова президентом и генеральным директором АФК “Система” с 20 апреля 2020 г. Андрей Дубовсков (который был назначен на должность гендиректора на три года в марте 2018 г.) назначен заместителем председателя совета директоров АФК “Система”. По информации российских СМИ, назначение Владимира Чирахова объясняется его обширным опытом в области антикризисного управления. Владимир Чирахов возглавил “Детский мир” в октябре 2012 г. Под его руководством компания в 2017 г. стала публичной и провела SPO в ноябре 2019 г. За последние годы “Детский мир” стал лидером рынка детской розницы, нарастив свою долю на рынке специализированных детских магазинов с 16% в 2012 г. до 67% в 2020 г., а также сильно повысив рентабельность (скорректированная EBITDA росла в среднем на 27% в год с 2014 г., тогда как рентабельность повысилась на 160 б. п.).
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Компании упоминаемые в новости: HeadHunter Group
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