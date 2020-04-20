ЦБ РФ помогает рублю и ОФЗ - ING Bank

ЦБ РФ помогает рублю и ОФЗ, российский рынок по-прежнему смотрится крепче аналогов, отмечают в своем обзоре аналитики ING Bank.

Рубль, несмотря на 11%-ное падение Brent (вызванное весьма ожидаемыми сомнениями в реализуемости и действенности сделки ОПЕК+), ослаб всего на 0,3%, предположительно, благодаря интервенциям ЦБ РФ на $175 млн в день в условиях низколиквидного рынка. В итоге дисконт рубля к аналогам снова сократился до нового минимума в 8,6 п.п. Долговой рынок РФ, который в середине недели показал хороший спрос на аукционах Минфина, к концу недели получил мощную поддержку от главы ЦБ, которая сориентировала рынок на снижение ключевой ставки 24 апреля более чем на 25 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ за неделю снизилась на 37 б.п.

ЦБ РФ в пятницу, скорее всего, снизит ключевую ставку более чем на 25 б.п., считают специалисты ING Bank. Глава ЦБ РФ подчеркнула временный характер ускорения ИПЦ (с 2,3% г/г в феврале до 2,9% г/г в начале апреля) и ухудшения инфляционных ожиданий, что позволяет ЦБ рассмотреть вопрос о снижении ключевой ставки, отметив также, что обсуждаться будет и потенциальный шаг снижения.

Специалисты ING Bank отмечают, что на смягчение риторики ЦБ повлияло следующее.

1. Стабилизация финансового рынка, в том числе снижение доходности ОФЗ более чем на 130 б.п. и восстановление рубля на 2% за месяц после провала в начале марта.

2. Опыт других ЦБ EM, которые в марте-апреле снижали ставки на 25-300 б.п.

3. Ухудшение экономических ожиданий РФ: по оценкам ING Bank, каждый месяц карантина снижает годовой ВВП на 1,7-2,5%, и сейчас растет вероятность его продления на май.

4. Скромный фискальный стимул: из объявленных Минфином 2,8% ВВП, новые расходы, судя по сообщениям в СМИ, не превышают 1,0% ВВП (если годовой план по расходам действительно вырастет с 19,7 до 20,8 трлн руб., то это просто доисполнение 1,1 трлн руб., недорасходованных за 2016-19 гг.), госгарантии дают 0,5% ВВП, налоговые льготы в пределах 0,5% ВВП, а остальное может быть перераспределением ранее запланированных расходов. Диапазон рыночных ожиданий по снижению ставки широкий – от 25 до 100 б.п.

"Исходя из сравнения реальной ставки РФ с аналогами, мы оцениваем потенциал снижения в 50-100 б.п., причем сохраняющиеся риски для рубля в 2К20 и отток розничных депозитов из банков говорят в пользу более "осторожного" снижения на 50 б.п." - пишут аналитики ING Bank.