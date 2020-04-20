Появление новых признаков снижения интенсивности пандемии может дать надежду на более скорое "размораживание" глобальной экономики - ВТБ Капитал

По мнению аналитиков "ВТБ Капитала", на этой неделе рынки будут внимательно следить за развитием эпидемиологической ситуации в мире, поскольку появление новых признаков снижения интенсивности пандемии может дать надежду на более скорое "размораживание" глобальной экономики, говорится в обзоре инвестбанка.

Между тем президент ФРБ НьюЙорка Джон Уильямс заявил в этой связи в пятницу, что не ожидает V-образного восстановления экономики США. По его словам, впереди американскую экономику еще ждут «тяжелые дни», а нормализация экономической активности произойдет не раньше 2021 г. Что касается макроэкономической статистики, то на этой неделе нас ожидают очередные недельные данные о первичных обращениях за пособием по безработице в США (за предыдущие четыре недели американская экономика потеряла 22 млн рабочих мест – столько же, сколько было создано с момента окончания предыдущего кризиса в 2009 г.), статистика заказов на товары длительного пользования (США), предварительные оценки глобальных индексов PMI, а также результаты немецких опросов ZEW и IFO. Центральные банки Турции, Украины и России проведут заседания по вопросам денежно-кредитной политики.

Эксперты "ВТБ Капитала" от ЦБ РФ ожидают снижения ключевой ставки на 50 бп или даже больше. В понедельник утром Китай во второй раз с начала года понизил ключевые кредитные ставки: годовая ставка была снижена на 20 бп, до 3,85%, 5-летняя – на 10 бп, до 4,65%. Помимо этого, главная новость утра понедельника – это резкая коррекция цен на американскую нефть, которую спровоцировали опасения по поводу нехватки мощностей для хранения нефти в США. В данный момент ближайший фьючерс на сорт WTI торгуется в районе 15 долл./барр. (18% к предыдущему закрытию), что является самым низким уровнем за 21 год. Его дисконт к сорту Brent увеличился до 7-летнего максимума.