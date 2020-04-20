Citi возобновил анализ Mail.ru с рекомендацией "покупать" для GDR компании

Citi возобновил анализ Mail.ru, сообщает в обзоре аналитик инвестбанка Кэтрин О'Нилл.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru составляет $25 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

Кроме того, в обзоре говорится, что была понижена прогнозная стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $56 до $42 за штуку, при этом рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США):

Прогнозная цена Mail.ru - 25,0 (текущая цена - 15,5), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Яндекс (акции) - 42,0 (текущая цена - 36,6), рекомендация - покупать.