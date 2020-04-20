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20 апреля 2020 года 10:14
Спрос на рисковые активы под давлением - "БКС Глобал Маркетс"
Слабый спрос из-за пандемии и перенасыщение рынка продолжат оказывать давление на рисковые активы на текущей неделе, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Рисковые активы на текущей неделе протестируют гипотезу о выходе пандемии на плато, - полагает аналитик инвесткомпании Марк Брэдфорд. - Призывы ряда стран, пострадавших от коронавируса, начать снимать карантин (США, Германия) и реальные шаги в этом направлении (Италия, Испания) дают некоторый повод для оптимизма. Тем не менее, доказательств того, что эпидемию удалось взять под контроль, пока нет: в отсутствие вакцины вирус продолжает распространяться (хотя и более медленными темпами – число заболевших в мире достигло 2,3 млн, а с учетом ожидаемого возвращения бизнеса к работе ситуация может ухудшиться). Перспективы Brent также выглядят неоднозначно". По мнению эксперта "БКС Глобал Маркетс", настроения может поддержать готовность Саудовской Аравии и России снизить объемы сверх оговоренного уровня ввиду неадекватной реакции на новую сделку ОПЕК+. Тем не менее, слабый спрос из-за пандемии и перенасыщение рынка продолжат оказывать давление. Из позитивных моментов Марк Брэдфорд отметил снижение годовой ставки LPR в Китае до 3,85% с 4,05% и 5-летней – до 4,65% с 4,75%. Также на радарах инвесторов заседание ЦБ (24 апреля): исходя из последних комментариев Эльвиры Набиуллиной, вероятность снижения ставки возрастает.
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20 апреля 2020 года 12:55
Продолжение накачки мировой финансовой системы ликвидностью будет подталкивать золото вверх в ближайшие недели - БКС Глобал Маркетс
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.20 апреля 2020 года 12:30
Избыточное предложение нефти будет сохраняться, давление на цены пока останется сильным, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". На прошедшей неделе стали появляться первые оценки сделки по сокращению поставок нефти в рамках ОПЕК++, которая с трудом была достигнута при активном вовлечении... читать дальше
.20 апреля 2020 года 10:51
Появление новых признаков снижения интенсивности пандемии может дать надежду на более скорое "размораживание" глобальной экономики - ВТБ Капитал
По мнению аналитиков "ВТБ Капитала", на этой неделе рынки будут внимательно следить за развитием эпидемиологической ситуации в мире, поскольку появление новых признаков снижения интенсивности пандемии может дать надежду на более скорое "размораживание" глобальной экономики, говорится в обзоре... читать дальше
.20 апреля 2020 года 09:27
Фондовые индексы США повысились по итогам торгов в пятницу. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник преимущественно снижаются. WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15, Brent торгуется у $27,7 за баррель. читать дальше
.20 апреля 2020 года 09:16
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.17 апреля 2020 года 18:20
Ослабление национальных валют по отношению к доллару США, вызванное пандемией коронавируса COVID-19 и падением цен на нефть, может привести к снижению выраженных в долларах США расходов на добычу нефти, поскольку большинство операционных расходов компаний осуществляются в местных валютах,... читать дальше
.17 апреля 2020 года 17:20
Китайской экономике понадобится дополнительное стимулирование, чтобы обеспечить восстановление к концу текущего года - Julius Baer
Рост ВВП Китая в первом квартале текущего года показал сильное падение, сократившись на 6,8% в годовом выражении, отмечается в комментарии Julius Baer. "На фоне снижения деловой активности в январе и феврале и медленное восстановление после периода карантина отрицательные темпы роста были... читать дальше
.17 апреля 2020 года 16:01
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по рынкам алюминия и меди, сообщается в обзоре компании. Судя по новым данным, китайская экономика сильно пострадала от мер изоляции, введенных для ограничения распространения коронавируса, отмечает руководитель направления перспективных... читать дальше
.17 апреля 2020 года 13:01
Новая сделка ОПЕК+ не сбалансировала рынок, но резко сократила дисконт Urals, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Новая договоренность ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в мае-июне на 9,7 млн барр./сутки не полностью соответствовала ожиданиям рынков, в итоге после объявления о ней котировки... читать дальше
.17 апреля 2020 года 11:45
Вряд ли стоит ждать быстрого восстановления нефтяных котировок к уровням существенно выше $30/bbl по Brent, даже несмотря на сделку ОПЕК+, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки в утренние часы пятницы продолжают восстанавливаться вместе с прочими рисковыми активами. Контракты... читать дальше
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