Спрос на рисковые активы под давлением - "БКС Глобал Маркетс"

Слабый спрос из-за пандемии и перенасыщение рынка продолжат оказывать давление на рисковые активы на текущей неделе, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

"Рисковые активы на текущей неделе протестируют гипотезу о выходе пандемии на плато, - полагает аналитик инвесткомпании Марк Брэдфорд. - Призывы ряда стран, пострадавших от коронавируса, начать снимать карантин (США, Германия) и реальные шаги в этом направлении (Италия, Испания) дают некоторый повод для оптимизма. Тем не менее, доказательств того, что эпидемию удалось взять под контроль, пока нет: в отсутствие вакцины вирус продолжает распространяться (хотя и более медленными темпами – число заболевших в мире достигло 2,3 млн, а с учетом ожидаемого возвращения бизнеса к работе ситуация может ухудшиться). Перспективы Brent также выглядят неоднозначно".

По мнению эксперта "БКС Глобал Маркетс", настроения может поддержать готовность Саудовской Аравии и России снизить объемы сверх оговоренного уровня ввиду неадекватной реакции на новую сделку ОПЕК+. Тем не менее, слабый спрос из-за пандемии и перенасыщение рынка продолжат оказывать давление. Из позитивных моментов Марк Брэдфорд отметил снижение годовой ставки LPR в Китае до 3,85% с 4,05% и 5-летней – до 4,65% с 4,75%. Также на радарах инвесторов заседание ЦБ (24 апреля): исходя из последних комментариев Эльвиры Набиуллиной, вероятность снижения ставки возрастает.