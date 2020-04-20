Индекс Мосбиржи двинется вниз на открытии торгов понедельника - ИК "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи в понедельник пройдет движением вниз, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со спадом в пределах 0,5-1,5%, в диапазоне 2500-2520 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2490, 2480 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2540, 2550 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи сдвинется вниз под влиянием ухудшившегося внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации вблизи уровня открытия", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Выхода значимых для локального рынка акций иностранных статистических показателей на понедельник не запланировано. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов, отмечает В. Манжос.