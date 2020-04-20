Возможно, рубль в паре с долларом уйдет выше уровня 75 - "Алор Брокер"

Глава Банка России в пятницу дала четкий намек о снижении ставки Банком России, поэтому рубль в понедельник будет под давлением как из-за дешевеющей нефти, так и в ожидании снижения ставки, считают в "Алор Брокер". На малоликвидном пока рынке Форекс российская валюта снижается к доллару примерно на 0,8%, торги проходят выше отметки 74,5.

"Не исключено, что рубль на негативном для него фоне в паре с долларом уйдет в понедельник выше важного уровня 75. Учитывая неизбежность сильного падения российской экономики, мы по-прежнему смотрим на рубль с пессимизмом и ждем в среднесрочной перспективе возврата курса выше отметки 80 рублей за доллар", - пишет в своем комментарии аналитик компании Алексей Антонов.