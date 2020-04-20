Вероятно ослабление рубля в понедельник - Промсвязьбанк

Существенные потери рынка энергоносителей и снижение валют развивающихся стран поспособствуют росту пары доллар/рубль на открытии торгов понедельника и ее подъему в район 74,5 рубля, считает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. В ходе сессии американская валюта может продолжить восходящую динамику и попытается протестировать сопротивление, расположенное на уровне 75 рублей.