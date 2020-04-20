Ожидается преобладание продаж в акциях в понедельник утром - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка в начале торгов понедельника на российском фондовом рынке ожидают преобладания продаж в акциях. Индекс Мосбиржи, по их мнению, уже на открытии может предпринять попытку ухода под нижнюю границу диапазона 2500-2700 пунктов. В случае ухудшения мировой конъюнктуры в ходе торгов рынок закрепится ниже 2500 и продолжит движение в сторону минимумов прошлой недели, пишет в своем комментарии главный аналитик Богдан Зварич.