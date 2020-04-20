Цена на нефть остается под давлением крайне низкого спроса - ГК "ФИНАМ"

Котировки Brent по итогам торгов пятницы снизились на 0,9% и закрылись на отметке $28,25. Несмотря на позитив, на мировых финансовых площадках, цена на нефть остается под давлением крайне низкого спроса, констатирует аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. "На протяжении трех последних торговых сессий цена фьючерсного контракта Brent находится в коридоре $27-29. Позитивным сигналом для роста к отметкам $31-32 будет закрепление инструмента над его верхней границей, в случае же пробоя уровня $27 цена Brent может протестировать уровень $25", - пишет С. Дроздов в своем комментарии.