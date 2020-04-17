.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Трамп открывает экономику и новые перспективы для цен акций - "БКС Брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
17 апреля 2020 года 17:44
Трамп открывает экономику и новые перспективы для цен акций - "БКС Брокер"
Настроения на российском рынке акций к финалу недели улучшились, поводом послужили смягчения карантинных мер в ряде европейских стран, а также в США. Российский рынок растет вслед за глобальными рисковыми активами, но нефть Brent при этом не показывает существенной оптимистичной динамики и держится вблизи $28 за баррель. Инвесторы пока очень скептично оценивают возможности стран ОПЕК++ сбалансировать предложение на рынке нефти, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Константин Карпов. По его словам, дивидендные "фишки" пользуются популярностью на фоне вероятного рассмотрения ЦБ РФ на заседании 24 апреля вопроса о снижении ставки. В Sberbank CIB считают, что ЦБ может снизить ставку сразу на 0,5 п.п., до 5,5%. Снижение можно считать вполне вероятным сценарием с учетом относительно спокойной инфляции и уж очень низкой цены нефти в рублях. Но снижение ставки более чем на 25 б.п. сейчас кажется маловероятным. Потенциальное снижение ставки позитивно влияет на котировки российских долговых инструментов и дивидендных акций, среди которых бумаги "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS). Акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+1,4%) ранее также считались дивидендными. Сейчас эмитент вдвое сократил выплаты, но направил сопоставимый объем средств на выкуп акций. В пятницу акции растут на фоне объявленной президентом РФ субсидии ипотеки. Акции ритейлеров также растут на фоне укрепления рубля, отмечает эксперт. Тем не менее, по оценке собеседника "Интерфакса", индекс МосБиржи пока не определился с направлением движения после нисходящей коррекции с уровня 2700 пунктов. Шансы на повторное тестирование этого уровня пока еще невысоки. Более основательная коррекция к уровням 2450 и 2380 пунктов остается в приоритете. В пользу негативной динамики выступает макростатистика - данные по китайской экономике показали очень слабые цифры. Что касается новостей о частичном открытии экономики в Европе и США, то инвесторы в какой-то момент могут включить режим "чем лучше - тем хуже": восстановление экономической активности может привести к постепенному сворачиванию регуляторами щедрых краткосрочных мер поддержки ликвидности, а значит, игроки начнут фиксировать прибыли, считает Карпов.
.
17 апреля 2020 года 18:20
Ослабление национальных валют по отношению к доллару США, вызванное пандемией коронавируса COVID-19 и падением цен на нефть, может привести к снижению выраженных в долларах США расходов на добычу нефти, поскольку большинство операционных расходов компаний осуществляются в местных валютах,... читать дальше
.17 апреля 2020 года 17:20
Китайской экономике понадобится дополнительное стимулирование, чтобы обеспечить восстановление к концу текущего года - Julius Baer
Рост ВВП Китая в первом квартале текущего года показал сильное падение, сократившись на 6,8% в годовом выражении, отмечается в комментарии Julius Baer. "На фоне снижения деловой активности в январе и феврале и медленное восстановление после периода карантина отрицательные темпы роста были... читать дальше
.17 апреля 2020 года 16:01
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по рынкам алюминия и меди, сообщается в обзоре компании. Судя по новым данным, китайская экономика сильно пострадала от мер изоляции, введенных для ограничения распространения коронавируса, отмечает руководитель направления перспективных... читать дальше
.17 апреля 2020 года 13:01
Новая сделка ОПЕК+ не сбалансировала рынок, но резко сократила дисконт Urals, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Новая договоренность ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в мае-июне на 9,7 млн барр./сутки не полностью соответствовала ожиданиям рынков, в итоге после объявления о ней котировки... читать дальше
.17 апреля 2020 года 11:45
Вряд ли стоит ждать быстрого восстановления нефтяных котировок к уровням существенно выше $30/bbl по Brent, даже несмотря на сделку ОПЕК+, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки в утренние часы пятницы продолжают восстанавливаться вместе с прочими рисковыми активами. Контракты... читать дальше
.17 апреля 2020 года 11:30
Учитывая признаки того, что пандемия COVID-19 в тяжело пострадавших южно-европейских странах начала затухать, и обоснованные надежды на то, что такая же тенденция вскоре проявится и в других европейских странах, а также в США, инвесторы начали уделять внимание как долгосрочным возможностям, так и... читать дальше
.17 апреля 2020 года 09:40
Фондовые индексы США умеренно выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу. Цены на нефть изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу. читать дальше
.17 апреля 2020 года 09:18
Котировки Brent по итогам торгов четверга выросли на 1,8% и закрылись на отметке $28,50. Нефтяной рынок, несмотря на позитив на глобальных финансовых площадках, остается под давлением негативных новостей, констатирует аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. По оценкам ОПЕК, мировой спрос на нефть в... читать дальше
.16 апреля 2020 года 16:56
Julius Baer придерживается нейтральной позиции по рынку нефти и ожидает сохранения высокой волатильности в ближайшем будущем
Аналитики Julius Baer придерживаются нейтральной позиции по рынку нефти и ожидают сохранения высокой волатильности в ближайшем будущем, сообщается в комментарии компании. Котировки нефти на текущей неделе оказались под сильным давлением, особенно в Северной Америке, констатирует главный... читать дальше
.16 апреля 2020 года 13:38
Новый обвал рынков, безусловно, должен привлечь внимание инвесторов, желающих заработать на отскоке - БКС Глобал Маркетс
Новый обвал рынков, безусловно, должен привлечь внимание инвесторов, желающих заработать на отскоке (даже если они и не уверены в том, что «дно» было достигнуто), говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. По мнению аналитика Марка Брэдфорда, поводом могут стать сообщения, что все больше стран,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.