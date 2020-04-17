Трамп открывает экономику и новые перспективы для цен акций - "БКС Брокер"

Настроения на российском рынке акций к финалу недели улучшились, поводом послужили смягчения карантинных мер в ряде европейских стран, а также в США. Российский рынок растет вслед за глобальными рисковыми активами, но нефть Brent при этом не показывает существенной оптимистичной динамики и держится вблизи $28 за баррель. Инвесторы пока очень скептично оценивают возможности стран ОПЕК++ сбалансировать предложение на рынке нефти, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Константин Карпов.

По его словам, дивидендные "фишки" пользуются популярностью на фоне вероятного рассмотрения ЦБ РФ на заседании 24 апреля вопроса о снижении ставки. В Sberbank CIB считают, что ЦБ может снизить ставку сразу на 0,5 п.п., до 5,5%. Снижение можно считать вполне вероятным сценарием с учетом относительно спокойной инфляции и уж очень низкой цены нефти в рублях. Но снижение ставки более чем на 25 б.п. сейчас кажется маловероятным. Потенциальное снижение ставки позитивно влияет на котировки российских долговых инструментов и дивидендных акций, среди которых бумаги "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS).

Акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+1,4%) ранее также считались дивидендными. Сейчас эмитент вдвое сократил выплаты, но направил сопоставимый объем средств на выкуп акций. В пятницу акции растут на фоне объявленной президентом РФ субсидии ипотеки. Акции ритейлеров также растут на фоне укрепления рубля, отмечает эксперт.

Тем не менее, по оценке собеседника "Интерфакса", индекс МосБиржи пока не определился с направлением движения после нисходящей коррекции с уровня 2700 пунктов. Шансы на повторное тестирование этого уровня пока еще невысоки. Более основательная коррекция к уровням 2450 и 2380 пунктов остается в приоритете. В пользу негативной динамики выступает макростатистика - данные по китайской экономике показали очень слабые цифры.

Что касается новостей о частичном открытии экономики в Европе и США, то инвесторы в какой-то момент могут включить режим "чем лучше - тем хуже": восстановление экономической активности может привести к постепенному сворачиванию регуляторами щедрых краткосрочных мер поддержки ликвидности, а значит, игроки начнут фиксировать прибыли, считает Карпов.