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17 апреля 2020 года 16:21
Рынок акций имеет шанс закрыть пятницу в "плюсе" - "Открытие Брокер"
Российский рынок акций имеет шанс закрыть пятницу в "плюсе", говорится в комментарии "Открытие Брокер". Концовка недели на рынке акций проходит на позитивной волне, констатирует ведущий аналитик Андрей Кочетков. В Европе и США уже рассматривают, а местами применяют, планы по смягчению карантинных мер. В Китае ВВП снизился на 6,8% в I квартале, но в марте промышленное производство упало всего на 1,1% в годовом выражении. К тому же ещё и глава ЦБ Э. Набиуллина намекнула, что снижение ставки будет рассматриваться в качестве основного варианта на следующем заседании регулятора 24 апреля. Активность была ниже, чем в четверг. К середине дня объём сделок на основной секции "Московской биржи" достиг 37 млрд рублей. Российский рынок имеет шанс закрыть день в "плюсе", считает А. Кочетков. Планы рестарта экономики в Европе и США позитивны для нефти и других товаров российского экспорта.
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17 апреля 2020 года 18:20
Ослабление национальных валют по отношению к доллару США, вызванное пандемией коронавируса COVID-19 и падением цен на нефть, может привести к снижению выраженных в долларах США расходов на добычу нефти, поскольку большинство операционных расходов компаний осуществляются в местных валютах,... читать дальше
.17 апреля 2020 года 17:20
Китайской экономике понадобится дополнительное стимулирование, чтобы обеспечить восстановление к концу текущего года - Julius Baer
Рост ВВП Китая в первом квартале текущего года показал сильное падение, сократившись на 6,8% в годовом выражении, отмечается в комментарии Julius Baer. "На фоне снижения деловой активности в январе и феврале и медленное восстановление после периода карантина отрицательные темпы роста были... читать дальше
.17 апреля 2020 года 16:01
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по рынкам алюминия и меди, сообщается в обзоре компании. Судя по новым данным, китайская экономика сильно пострадала от мер изоляции, введенных для ограничения распространения коронавируса, отмечает руководитель направления перспективных... читать дальше
.17 апреля 2020 года 13:01
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.17 апреля 2020 года 11:45
Вряд ли стоит ждать быстрого восстановления нефтяных котировок к уровням существенно выше $30/bbl по Brent, даже несмотря на сделку ОПЕК+, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки в утренние часы пятницы продолжают восстанавливаться вместе с прочими рисковыми активами. Контракты... читать дальше
.17 апреля 2020 года 11:30
Учитывая признаки того, что пандемия COVID-19 в тяжело пострадавших южно-европейских странах начала затухать, и обоснованные надежды на то, что такая же тенденция вскоре проявится и в других европейских странах, а также в США, инвесторы начали уделять внимание как долгосрочным возможностям, так и... читать дальше
.17 апреля 2020 года 09:40
Фондовые индексы США умеренно выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу. Цены на нефть изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу. читать дальше
.17 апреля 2020 года 09:18
Котировки Brent по итогам торгов четверга выросли на 1,8% и закрылись на отметке $28,50. Нефтяной рынок, несмотря на позитив на глобальных финансовых площадках, остается под давлением негативных новостей, констатирует аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. По оценкам ОПЕК, мировой спрос на нефть в... читать дальше
.16 апреля 2020 года 16:56
Julius Baer придерживается нейтральной позиции по рынку нефти и ожидает сохранения высокой волатильности в ближайшем будущем
Аналитики Julius Baer придерживаются нейтральной позиции по рынку нефти и ожидают сохранения высокой волатильности в ближайшем будущем, сообщается в комментарии компании. Котировки нефти на текущей неделе оказались под сильным давлением, особенно в Северной Америке, констатирует главный... читать дальше
.16 апреля 2020 года 13:38
Новый обвал рынков, безусловно, должен привлечь внимание инвесторов, желающих заработать на отскоке - БКС Глобал Маркетс
Новый обвал рынков, безусловно, должен привлечь внимание инвесторов, желающих заработать на отскоке (даже если они и не уверены в том, что «дно» было достигнуто), говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. По мнению аналитика Марка Брэдфорда, поводом могут стать сообщения, что все больше стран,... читать дальше
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