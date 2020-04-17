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17 апреля 2020 года 15:38

Рынок акций может завершить неделю на оптимистичной ноте - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пятницы стремились выше, но все же были осторожны ввиду неопределенности на нефтяных площадках и негативных макроэкономических сигналов из Китая. Если покупки на основной американской сессии будут такими же активными, как во фьючерсах, неделя на российских биржах, скорее всего, завершится на оптимистичной ноте, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Опубликовано: /Велес Капитал ИК/
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