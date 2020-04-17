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17 апреля 2020 года 15:18
"БКС Премьер" считает, что ЦБ РФ может пойти на активное снижение ключевой ставки на апрельском заседании
ЦБ РФ может пойти на активное снижение ключевой ставки на апрельском заседании, говорится в комментарии "БКС Премьер". "С учетом последних сигналов ЦБ РФ снижение ключевой ставки представляется нам основным сценарием для апрельского заседания. Считаем, что реальным барьером для реализации данного шага может стать лишь новая волна высокой волатильности на рынках в рамках очередного усиления пессимизма инвесторов в отношении перспектив мировой экономики. В то же время вероятность данных всплесков в перспективе ближайшей недели видится нам достаточно сдержанной", - пишет главный аналитик Антон Покатович. Также эксперт отмечает, что текущая инфляционная конъюнктура не формирует для Банка России значительных препятствий для смягчения денежно-кредитной политики. Сейчас становится все более очевидным, указывает А. Покатович, что "вирусный удар" по экономике РФ будет масштабным, основное давление на себя примет совокупный спрос. "В текущих условиях сокращение совокупного потребления в этом году может составить 5-10%. На наш взгляд, реальные располагаемые доходы населения могут сократиться на 5,6-6,8% и более. Уровень безработицы может возрасти до 7-10%. Ожидаем, что по итогам года инфляция может составить порядка 4,5-6,5%. Полагаем, что с учетом ожидаемого давления на российскую нефтяную отрасль и экспортную компоненту, а также вирусного давления на совокупный спрос снижение ВВП РФ в этом году может составить порядка 4-7%", - пишет он. При данных вводных снижение совокупного спроса выступает мощным дезинфляционным фактором, который в среднесрочной перспективе, на взгляд специалиста "БКС Премьер", будет значительно превышать объемы повышательного воздействия на инфляционную конъюнктуру со стороны текущих краткосрочных проинфляционных рисков, в том числе ускорения роста потребительских цен за счет рублевой девальвации. "В сложившихся условиях полагаем, что ЦБ РФ может пойти на достаточно активные шаги снижения ставки на апрельском заседании в виде снижения ставки на 50 б.п. - до уровня 5,5%. Не исключаем, что при таком развитии событий в конце 2020 года ключевая ставка может быть снижена до уровня в 5%", - пишет А. Покатович. В результате аналитики компании рассматривают следующие указанные ниже сценарии в отношении краткосрочного движения ключевой ставки. В первом сценарии ключевая ставка может быть снижена на 50 б.п. в апреле, вопрос снижения еще на 25 б.п. будет также рассматриваться Банком России на летних заседаниях (в июне-июле). Второй сценарий предполагает реализацию осторожных действий ЦБ на ближайших заседаниях - в апреле ключевая ставка снижается на 25 б.п. до уровня 5,75%, с высокой вероятностью аналогичное снижение реализуется и по итогам заседаний монетарных властей в начале лета - до уровня 5,5%. "Третий сценарий, вероятность которого сейчас видится нам весьма низкой, основывается на консервативной позиции Банка России - в апреле ключевая ставка остаётся без изменений, с вероятностью близкой к 100% снижение ставки будет реализовано на заседаниях в июне-июле", - указывает Антон Покатович. "В заключении заметим, что смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ видится целесообразным в текущих реалиях. В то же время потенциал воздействия монетарной политики на экономическую конъюнктуру в настоящий момент ограничен. Перспективы российской экономики остаются в полной зависимости от эффективности мер государственно поддержки населения и бизнеса, в то время как более "мягкая" конъюнктура ставок в этой плоскости формирует лишь более благоприятные условиях для реализации вышеупомянутой господдержки, - пишет специалист "БКС Премьер". - Ожидаем, что при снижении ключевой ставки снижение ставок по вкладам также возобновится - в начале второго полугодия ставки по вкладам могут опуститься к уровням 5% и продолжить снижение. Ставки по ипотеке также могут продолжить снижение к уровням 8% и завершить год в диапазоне 7,5-7,8%".
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